На реках Украины ожидается повышение уровней воды

Во вторник, 31 октября, на реках Украины из-за осадков ожидаются подъемы уровней воды.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"В связи с ожидаемыми сильными дождями 31 октября на притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ривненская, Житомирская области) ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,5 м", - говорится в сообщении.

Прохождение паводка на реках ожидается в пределах русел, без угрозы негативных последствий. В местах прохождения сильных дождей будет формироваться значительный местный сток, на малых водотоках кратковременное повышение уровней воды.

Напомним, во вторник, 31 октября, в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом, температура до +7°.