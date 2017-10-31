У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение

14:32, 31 октября 2017
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Во вторник, 31 октября, у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,8.

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 369 человек

Эпицентр подземных толчков располагался в 137 км на восток от деревни Тадине. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, около $2,5 миллиардов потребуется для восстановительных работ после землетрясений в Мексике.

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