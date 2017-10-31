Украину накроет штормовой циклон "Герварт" (видео)

В Украину идет циклон "Герварт", который принесет с собой сильный ветер.

Последствия непогоды в Украине / ГСЧС

Циклон по имени "Герварт" пришел к нам из Скандинавии и накануне натворил бед на западе Украины, говорится в сюжете ТСН.

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В частности, из-за сильного ветра на аэродроме Черновцов не смог сесть пассажирский самолет. Борт вылетел из столицы и через несколько часов вернулся в аэропорт "Борисполь". В основном, непогода бушевала на Буковине, Львовщине и Прикарпатье.

Ожидается, что порывы ветра в Украине будут достигать 30 м/с.

Напомним, в результате порывов ветра сегодня ночью в связи со срабатыванием системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 94 населенных пунктов в семи областях Украины.