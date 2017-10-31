Киевлян предупреждают о мокром снеге и сильном ветре

Сегодня, 31 октября, в столице ожидается мокрый снег с дождем и сильный ветер.

В Киеве ожидается мокрый снег / УНИАН

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"По прогнозу синоптиков, в столице облачно, ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы ветра 15-20 м/с, температура днем 3-5° тепла", - говорится в сообщении.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.