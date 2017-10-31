В Италии из-за лесных пожаров эвакуировали сотни человек (видео)

11:31, 31 октября 2017
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В долине Сузе в Италии продолжаются сильные лесные пожары.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Быстрому распространению огня способствуют длительное отсутствие дождей и сильный ветер, сообщает Euronews.

В Португалии и Испании из-за лесных пожаров погибли 40 человек

С 10 октября местным волонтерам совместно с отрядами пожарных пришлось тушить порядка 300 весьма крупных очагов огня. Только в течение вчерашнего дня было зафиксировано 39 возгораний. В борьбе с пожарами задействовано 195 единиц техники.

Напомним, ущерб от лесных пожаров в американском штате Калифорния составил $1,045 миллиарда.

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