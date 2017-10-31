В семи областях Украины из-за непогоды обесточены более 90 населенных пунктов

В результате порывов ветра сегодня ночью в связи со срабатыванием системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 94 населенных пунктов в семи областях Украины.

Последствия непогоды в Украине / ГСЧС

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области без электроснабжения остались 27 н.п., в Житомирской - 19 н.п., в Сумской - 17 н.п., в Хмельницкой - 13 н.п., в Ивано-Франковской - 8 н.п., в Черновицкой - 7 н.п., в Днепропетровской - 3 н.п.

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В восстановлении электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.

Напомним, во вторник, 31 октября, в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом, температура до +7°.