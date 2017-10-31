По всей Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 31 октября, в Украине ожидается сильный ветер.

В Украине оолосили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Читайте также В Украине сегодня пройдут дожди, местами с мокрым снегом (карта)

"Днем 31 октября в Украине порывы ветра 15-20 м/с", - йдетсья в сообщении.

Напомним, во Львовской области ураган повалил десятки деревьев, которыми во Львове и на территории области повреждены автомобили, линии электропередач и дома.

В связи с погодными условиями на территории области, которые сопровождались шквальным ветром и дождем с переходом в мокрый снег, подразделениями ГСЧС было осуществлено 10 выездов для разрезания и уборки 16 поваленных деревьев.