В Украине сегодня пройдут дожди, местами с мокрым снегом (карта)

08:00, 31 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 31 октября, в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом, температура до +7°.

В Украине ожидается мокрый снег / report.if
В Украине ожидается мокрый снег / report.if

На востоке пройдут дожди, температура днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +7°.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, на выходных ожидается небольшое потепление (карта)

На западе Украины во вторник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +7°.

В северных областях снег с дождем. Температура до +4°. В центре дожди, температура до +5°.

Прогноз на 31 октября / УНИАН
Прогноз на 31 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 31 октября — день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет — сколько снегу ни падать, все будет таять.

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