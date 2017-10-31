В Европе возросло количество погибших в результате урагана "Герварт"
В частности, люди погибли в Германии, Польше и Чехии. Также серьезно повреждена инфраструктура в этих странах.
До семи возросло число погибших в результате урагана "Герварт", который бушует в Европе, сообщает 5 канал.
Затронувший Украину циклон "Герварт" завтра "вынырнет" в европейской части России (карты)Больше всего от урагана стихии пострадала Германия – там погибли два человека. Также два человека погибли в Польше и три – в Чехии. Несколько десятков человек ранены.
Пострадала и инфраструктура. Ураган парализовал железнодорожное сообщение, оборвал линии электропередачи и вызвал мощные наводнения.
В Польше ураган повредил более 1100 зданий, среди них – 850 частных домов.
В результате шторма прервано железнодорожное сообщение в нескольких странах. Главный железнодорожный перевозчик Германии – "Дойче Бан" – предупредил о сбое в работе на нескольких ключевых маршрутах в северной и центральной части страны, в направлении Берлина, Бремена, Гамбурга и Ганновера. Несколько городов страдают от мощных наводнений. Из берегов вышла река Эльба.
Сотни тысяч домов остались без электроэнергии, и не только в Польше и Чехии, но и в соседней Австрии. Для посетителей закрыли зоопарк Праги. Администрация уверяет – ни одно животное не пострадало. Сейчас работники расчищают территорию и чинят поломанные вольеры.
Напомним, в Украине в ряде областей бушует непогода – шквальный ветер с дождем и снегом валит деревья и обрывает провода.
Погода в Украине
-
Винница+26°... +17°
-
Днепр+34°... +21°
-
Донецк+34°... +21°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+35°... +22°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+27°... +19°
-
Кировоград+31°... +19°
-
Луганск+36°... +21°
-
Луцк+25°... +17°
-
Львов+24°... +16°
-
Николаев+34°... +20°
-
Одесса+31°... +19°
-
Полтава+31°... +19°
-
Ровно+25°... +16°
-
Симферополь+35°... +18°
-
Сумы+29°... +17°
-
Тернополь+24°... +16°
-
Харьков+31°... +19°
-
Херсон+35°... +21°
-
Хмельницкий+27°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°