В Европе возросло количество погибших в результате урагана "Герварт"

В частности, люди погибли в Германии, Польше и Чехии. Также серьезно повреждена инфраструктура в этих странах.

До семи возросло число погибших в результате урагана "Герварт", который бушует в Европе, сообщает 5 канал.

Читайте также Затронувший Украину циклон "Герварт" завтра "вынырнет" в европейской части России (карты)Больше всего от урагана стихии пострадала Германия – там погибли два человека. Также два человека погибли в Польше и три – в Чехии. Несколько десятков человек ранены.

Пострадала и инфраструктура. Ураган парализовал железнодорожное сообщение, оборвал линии электропередачи и вызвал мощные наводнения.

В Польше ураган повредил более 1100 зданий, среди них – 850 частных домов.

В результате шторма прервано железнодорожное сообщение в нескольких странах. Главный железнодорожный перевозчик Германии – "Дойче Бан" – предупредил о сбое в работе на нескольких ключевых маршрутах в северной и центральной части страны, в направлении Берлина, Бремена, Гамбурга и Ганновера. Несколько городов страдают от мощных наводнений. Из берегов вышла река Эльба.

Сотни тысяч домов остались без электроэнергии, и не только в Польше и Чехии, но и в соседней Австрии. Для посетителей закрыли зоопарк Праги. Администрация уверяет – ни одно животное не пострадало. Сейчас работники расчищают территорию и чинят поломанные вольеры.

Напомним, в Украине в ряде областей бушует непогода – шквальный ветер с дождем и снегом валит деревья и обрывает провода.