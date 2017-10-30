По Черновцам пронесся ураган (фоторепортаж)
Стихия уничтожила три светофора и сорвала несколько дорожных знаков.
Ураган, который пронесся по Черновцам, оставил после себя немалое количество последствий – поваленные деревья и оборванные линии электропередач.
Кроме того, стихия уничтожила три светофора и сорвала несколько дорожных знаков, передает местный сайт Думай.
В центре Одессы рухнувшее на дорогу дерево повредило 4 автомобиля, блокировав движение транспорта
Также на улице Кордубы дерево упало на такси – пострадали четыре человека.
Как сообщала Погода УНИАН, самолет Киев-Черновцы вечером 29 октября из-за непогоды не смог приземлиться на посадочную полосу в Черновцах и вынужден был вернуться в международный аэропорт "Борисполь".
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