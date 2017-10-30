По Черновцам пронесся ураган (фоторепортаж)

Стихия уничтожила три светофора и сорвала несколько дорожных знаков.

Ураган, который пронесся по Черновцам, оставил после себя немалое количество последствий – поваленные деревья и оборванные линии электропередач.

Кроме того, стихия уничтожила три светофора и сорвала несколько дорожных знаков, передает местный сайт Думай.

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Также на улице Кордубы дерево упало на такси – пострадали четыре человека.

Как сообщала Погода УНИАН, самолет Киев-Черновцы вечером 29 октября из-за непогоды не смог приземлиться на посадочную полосу в Черновцах и вынужден был вернуться в международный аэропорт "Борисполь".