Начало ноября принесет изменение погоды в Украине - синоптик
По прогнозу Диденко, 2 ноября в Украине станет теплее.
В Украине в последний день октября, 31 числа, местами ожидается сильный штормовой ветер. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Затронувший Украину циклон "Герварт" завтра "вынырнет" в европейской части России (карты)
И с началом ноября ветер ослабнет и вообще начнется повышение температуры воздуха.
"1 ноября сильный ветер ослабнет до умеренного. 2 ноября начнется повышение температуры воздуха", - прогнозирует синоптик.
Как сообщала Погода УНИАН, 31 октября в Украине местами ожидается мокрый снег, температура до +7°.
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