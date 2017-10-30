Начало ноября принесет изменение погоды в Украине - синоптик

18:23, 30 октября 2017
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По прогнозу Диденко, 2 ноября в Украине станет теплее.

Первые дни ноября принесут в Украину потепление / фото УНИАН
Первые дни ноября принесут в Украину потепление / фото УНИАН

В Украине в последний день октября, 31 числа, местами ожидается сильный штормовой ветер. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Затронувший Украину циклон "Герварт" завтра "вынырнет" в европейской части России (карты)

И с началом ноября ветер ослабнет и вообще начнется повышение температуры воздуха.

"1 ноября сильный ветер ослабнет до умеренного. 2 ноября начнется повышение температуры воздуха", - прогнозирует синоптик.

Как сообщала Погода УНИАН, 31 октября в Украине местами ожидается мокрый снег, температура до +7°.

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