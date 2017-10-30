Затронувший Украину циклон "Герварт" завтра "вынырнет" в европейской части России (карты)

18:02, 30 октября 2017
2322
0

Во вторник, 31 октября, мокрого снега в Украине станет больше, прогнозирует синоптик.

Циклон
Циклон "Герварт" "нырнул" аж до Украины / фото facebook.com/tala.didenko

Циклон "Герварт", бушующий в странах Европы, затронул и Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, циклон прыгнул из районов Скандинавии на юг, вплоть до Украины, а сейчас разворачивается и уже завтра выйдет на Европейскую территорию России, Московскую область.

В Киеве завтра пройдет снег с дождем, днем до +4°

Диденко прогнозирует, что 30-31 октября северо-западный ветер будет достигать порывов 15-22, местами 25-27 метров в секунду. Будут идти дожди.

"Уже сегодня местами дождь переходящий в мокрый снег, завтра этой фазы осадков - мокрого снега - больше. В южной части - местами небольшой дождь", - добавила синоптик.

Она предупредила, что температура воздуха будет невысокой, в течение дня 31 октября +2+7 градусов, на юге до +7+11 градусов, в западных областях местами 0-3 градуса тепла.

Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, на выходных ожидается небольшое потепление.

фото facebook.com/tala.didenko
фото facebook.com/tala.didenko

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео) Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото) На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине объявлено штормовое предупреждение
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность
Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
75 %
749 мм
4.0 м/с
63 %
Лента новостей