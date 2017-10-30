Затронувший Украину циклон "Герварт" завтра "вынырнет" в европейской части России (карты)

Во вторник, 31 октября, мокрого снега в Украине станет больше, прогнозирует синоптик.

Циклон "Герварт" "нырнул" аж до Украины / фото facebook.com/tala.didenko

Циклон "Герварт", бушующий в странах Европы, затронул и Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, циклон прыгнул из районов Скандинавии на юг, вплоть до Украины, а сейчас разворачивается и уже завтра выйдет на Европейскую территорию России, Московскую область.

Читайте также В Киеве завтра пройдет снег с дождем, днем до +4°

Диденко прогнозирует, что 30-31 октября северо-западный ветер будет достигать порывов 15-22, местами 25-27 метров в секунду. Будут идти дожди.

"Уже сегодня местами дождь переходящий в мокрый снег, завтра этой фазы осадков - мокрого снега - больше. В южной части - местами небольшой дождь", - добавила синоптик.

Она предупредила, что температура воздуха будет невысокой, в течение дня 31 октября +2+7 градусов, на юге до +7+11 градусов, в западных областях местами 0-3 градуса тепла.

Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, на выходных ожидается небольшое потепление.