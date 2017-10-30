В Киеве завтра пройдет снег с дождем, днем до +4°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 31 октября, в столице пройдет снег с дождем, днем до +4°.

В Киеве завтра пройдет снег с дождем / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +3°. Ветер западный и северо-западный, до 9.6 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:46, а зайдет в 16:36.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в Украине местами ожидается мокрый снег, температура до +7°.

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