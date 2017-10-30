Завтра в Украине местами пройдет мокрый снег, температура до +7° (видеопрогноз)

16:30, 30 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 31 октября в Украине местами ожидается мокрый снег, температура до +7°.

Завтра в Украине ожидается мокрый снег / УНИАН
Завтра в Украине ожидается мокрый снег / УНИАН

На востоке дождь с мокрым снегом, температура днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +7°.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, на выходных ожидается небольшое потепление (карта)

На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +7°.

В северных областях мокрый снег. Температура до +4°. В центре дожди, температура до +5°.

Согласно народному прогнозу, 31 октября — день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет — сколько снегу ни падать, все будет таять.

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