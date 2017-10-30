Завтра в Украине местами пройдет мокрый снег, температура до +7° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 31 октября в Украине местами ожидается мокрый снег, температура до +7°.
На востоке дождь с мокрым снегом, температура днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +7°.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, на выходных ожидается небольшое потепление (карта)
На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +7°.
В северных областях мокрый снег. Температура до +4°. В центре дожди, температура до +5°.
Согласно народному прогнозу, 31 октября — день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет — сколько снегу ни падать, все будет таять.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 31 октября
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+25°... +17°
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Львов+24°... +16°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+25°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+31°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+27°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 75 %
Давление: 749 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 63 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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