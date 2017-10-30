Из-за тайфуна "Саола" в Японии отменили более 50 авиарейсов, два человека пострадали

В Японии из-за тайфуна "Саола" отменили 53 внутренних авиарейса, два человека пострадали.

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Из-за сильного ветра в стране почти 18 тысяч жилых домов остались без электричества, передает "РИА Новости" со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии.

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Отмечается, что наиболее масштабные перебои с поставкой электроэнергии наблюдаются в префектурах Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю. Из-за тайфуна отменили 53 внутренних рейса, связывающих острова Кюсю и Окинава с остальными регионами страны.

Напомним, шесть человек погибли в результате урагана "Герварт" в Европе.