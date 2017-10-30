Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/сек.

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В Днепропетровской области сегодня ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"По данным Укргидрометцентра, 30 октября в Днепропетровской области ожидаются усиление скорости ветра до 15-24 м/с", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине.