В Днепропетровской области сегодня ожидается ухудшение погодных условий

15:31, 30 октября 2017
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Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/сек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В Днепропетровской области сегодня ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"По данным Укргидрометцентра, 30 октября в Днепропетровской области ожидаются усиление скорости ветра до 15-24 м/с", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине.

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