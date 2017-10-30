Из-за осадков на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды
30-31 октября в Украине ожидается повышение уровней воды в реках.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня весь день будет идти дождь, температура до +6°
Так, 30 октября ожидается формирование дождевого паводка с повышением уровней воды над текущими уровнями:
- на реках Закарпатья на 0,5-1,5 м, в нижних течениях Боржавы, Латорицы, на Тисе от водпоста Великий Бычков до Вилока до 2,0 м;
- на остальных реках Карпат на 0,2-1,0 м.
30-31 октября на притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ривненская, Житомирская области) ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,5 м.
Прохождение паводка на реках ожидается в пределах русел, без угрозы негативных последствий. В местах прохождения сильных дождей будет формироваться значительный местный сток, на малых водотоках кратковременное повышение уровней воды.
Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, на выходных ожидается небольшое потепление.
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