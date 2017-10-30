В центре Одессы рухнувшее на дорогу дерево повредило 4 автомобиля, блокировав движение транспорта

Движение транспорта в данном месте перекрыто. Принимаются меры по устранению дерева с проезжей части и с машин.

В центре Одессы сегодня рухнувшее на дорогу дерево повредило 4 легковых автомобиля. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, утром большое дерево упало на пересечении улиц Ришельевской и Жуковского.

Дерево повредило четыре машины, люди не пострадали. Две машины были припаркованы, две – передвигались.

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В пресс-службе добавили, что сейчас движение транспорта в данном месте перекрыто. Принимаются меры по устранению дерева с проезжей части и с машин.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах из-за непогоды самолет из Киева не смог приземлиться и был вынужден вернуться в столицу.