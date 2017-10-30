В центре Одессы рухнувшее на дорогу дерево повредило 4 автомобиля, блокировав движение транспорта

13:37, 30 октября 2017
486
0

Движение транспорта в данном месте перекрыто. Принимаются меры по устранению дерева с проезжей части и с машин.

В центре Одессы сегодня рухнувшее на дорогу дерево повредило 4 легковых автомобиля. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, утром большое дерево упало на пересечении улиц Ришельевской и Жуковского.

Дерево повредило четыре машины, люди не пострадали. Две машины были припаркованы, две – передвигались.

Непогода на Тернопольщине: обесточены 68 населенных пунктов

В пресс-службе добавили, что сейчас движение транспорта в данном месте перекрыто. Принимаются меры по устранению дерева с проезжей части и с машин.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах из-за непогоды самолет из Киева не смог приземлиться и был вынужден вернуться в столицу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео) Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33° Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине объявлено штормовое предупреждение
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)
В Киеве сегодня солнечно, температура до +26° В Киеве сегодня солнечно, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
75 %
749 мм
4.0 м/с
63 %
Лента новостей