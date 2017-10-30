Шесть человек в Европе стали жертвами урагана "Герварт"
Шесть человек погибли в результате урагана "Герварт" в Европе.
От урагана пострадали Германия, Польша и Чехия. В частности, в Польше и Чехии четыре человека погибли в результате падения деревьев, сообщает Reuters.
Мощный ураган пронесся в Румынии
Местами скорость ветра превышала 180 км/ч, в Германии из-за непогоды приостановили железнодорожное движение.
В Германии два человека, среди которых 63-летний мужчина, погибли на воде.
Напомним, в ближайшие дни в южных штатах США может выпасть не менее 125 миллиметров осадков.
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