Шесть человек в Европе стали жертвами урагана "Герварт"

13:37, 30 октября 2017
415

Шесть человек погибли в результате урагана "Герварт" в Европе.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

От урагана пострадали Германия, Польша и Чехия. В частности, в Польше и Чехии четыре человека погибли в результате падения деревьев, сообщает Reuters.

Мощный ураган пронесся в Румынии

Местами скорость ветра превышала 180 км/ч, в Германии из-за непогоды приостановили железнодорожное движение.

В Германии два человека, среди которых 63-летний мужчина, погибли на воде.

Напомним, в ближайшие дни в южных штатах США может выпасть не менее 125 миллиметров осадков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма
С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда
В Мексике произошло землетрясение В Мексике произошло землетрясение
Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13° (видеопрогноз)
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6 В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6
В Иране вспыхнули сильные лесные пожары В Иране вспыхнули сильные лесные пожары
В Японии произошло мощное землетрясение В Японии произошло мощное землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
77 %
767 мм
3.0 м/с
88 %
Лента новостей