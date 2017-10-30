Непогода на Тернопольщине: обесточены 68 населенных пунктов
Спасатели и энергетики оперативно работают в усиленном режиме, чтобы восстановить энергоснабжение.
В Тернопольской области в результате непогоды обесточены 68 населенных пунктов. Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам гражданской защиты населения облгосадминистрации, всего пострадали Збаражский район, где обесточено 23 населенных пункта, Кременецкий район, где без света оставались 9 сел. В Теребовлянском районе ликвидируют последствия непогоды в 6 населенных пунктах.
Во Львовской области ураган повалил десятки деревьев, повреждены автомобили и дома (фото)
Спасатели и энергетики оперативно работают в усиленном режиме, чтобы восстановить энергоснабжение.
Как сообщал УНИАН, на протяжении 29-30 октября подразделения Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области 5 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды. Спасатели проводили работы по расчистке проезжей части дорог от веток и деревьев, упавших в результате сильных порывов ветра.
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