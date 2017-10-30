Погода "перешла" на "зимнее" время: чего от нее ждать украинцам (видео)
Карпаты уже засыпает снегом. Журналисты узнавали, неужели зима действительно придет так быстро?
Синхронно с переходом на "зимнее" время и погода в Украине решила перейти на него. По крайней мере, в Карпатах: там днем уже -6 градусов и полно снега. До похолодания с дождями, ветром и мокрым снегом советуют готовиться и другим регионам.
Синоптики предупреждают о мокром снеге, метелях и сильном ветре в Украине
Украинцы такие прогнозы слышали - говорят, встречать холода готовы. Правда, морозов Киеву пока не прогнозируют. Несмотря на обещанные дождь и холодный ветер, в столице столбики термометров днем покажут +4...+5 градусов.
Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, на выходных ожидается небольшое потепление.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+25°... +17°
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Львов+24°... +16°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+25°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+31°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+27°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 75 %
Давление: 749 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 63 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Видимость: 16 км
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