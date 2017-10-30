Погода "перешла" на "зимнее" время: чего от нее ждать украинцам (видео)

Карпаты уже засыпает снегом. Журналисты узнавали, неужели зима действительно придет так быстро?

Сильный холод столице пока не угрожает / фото УНИАН

Синхронно с переходом на "зимнее" время и погода в Украине решила перейти на него. По крайней мере, в Карпатах: там днем уже -6 градусов и полно снега. До похолодания с дождями, ветром и мокрым снегом советуют готовиться и другим регионам.

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Украинцы такие прогнозы слышали - говорят, встречать холода готовы. Правда, морозов Киеву пока не прогнозируют. Несмотря на обещанные дождь и холодный ветер, в столице столбики термометров днем покажут +4...+5 градусов.

Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, на выходных ожидается небольшое потепление.