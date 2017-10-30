На Житомирщине из-за непогоды без электроснабжения остались 23 населенных пункта

Сложные погодные условия привели к повреждению электрических сетей и обесточиванию 217 трансформаторных подстанций.

Восстановительные работы продолжаются / фото zt.20minut.ua

На Житомирщине 30 октября из-за непогоды без электроснабжения остались 23 населенных пункта.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ЭК» Житомироблэнерго».

« В ночь с 29 октября на 30 октября 2017 года в результате ухудшения погодных условий (шквальный ветер, дождь) нарушилось электроснабжение в Бердичевском, Романовском, Коростенском, Коростышевском, Малинском, Житомирском районах Житомирской области. Сложные погодные условия привели к повреждению электрических сетей и обесточиванию 217 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 23 населенных пунктов. В настоящее время задействовано дополнительно: 29 бригад; 88 человек; 28 машин; 12 механизмов. На 10 часов утра 30 октября остается обесточенными 6 линий 10кВ, 148 ТП 10/0,4 кВ, 18 населенных пунктов",- сказано в сообщении.

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Для ликвидации последствий непогоды энергоснабжающая компания в срочном порядке задействовала сотрудников РЭС, на территории которых произошли отключения.

Восстановительные работы продолжаются.