Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, на выходных ожидается небольшое потепление (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, к выходным ожидается небольшое потепление.

На этой неделе в Украине пройдут дожди со снегом / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине пройдут дожди, местами со снегом. На юге и востоке до +9°, на западе до +7°. В центре столбик термометра поднимется до +7°, на севере до +6°.

Прогноз на 30 октября / УНИАН

Во вторник, 31 октября, в Украине местами пройдет мокрый снег. Температура до +7°, ночью во многих регионах ожидаются заморозки.

Прогноз на 31 октября / УНИАН

В среду, 1 ноября, местами пройдут дожди. Теплее всего будет на западе - до +10°. В остальных регионах до +9°.

Прогноз на 1 ноября / УНИАН

В четверг на западе и севере Украины пройдут дожди. Ночью по стране +4°...+8°, днем на юге до +13°.

Прогноз на 2 ноября / УНИАН

В пятницу по всей стране ожидаются дожди, в большинстве областей немного потеплеет. На юге до +14°, в остальных регионах +7°...+13°.

Прогноз на 3 ноября / УНИАН

4 и 5 ноября в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до -2°, на остальной территории +4°…+6°. Днем температура по стране +8°...+12°. В воскресенье ночью на западе и востоке до -2°, днем в Украине +9°...+13°.

Прогноз на 4 ноября / УНИАН

Прогноз на 5 ноября / УНИАН

Народный прогноз

30 октября — День пророка Осии. Кукушка кукует на сухом дереве — к морозу. 31 октября — день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет — сколько снегу ни падать, все будет таять.

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1 ноября. В этот день встречали зиму и провожали осень. Наступали настоящие морозы. Высоко летят перелетные птицы — снега будет много, а низко — мало.

2 ноября. Волки близко к деревне воют — к голодной зиме и недородному лету. Пока лиственница иголки не сбросит, снега не будет; а если и выпадет, то все равно растает. 3 ноября. Дмитриевская родительская суббота. Если на Иллариона снег ляжет на сырую землю и не растает — весной рано зацветут подснежники.

4 ноября — праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Считалось, что с этой поры начинаются заморозки. 5 ноября — Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.

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