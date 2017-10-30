Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, на выходных ожидается небольшое потепление (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, к выходным ожидается небольшое потепление.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине пройдут дожди, местами со снегом. На юге и востоке до +9°, на западе до +7°. В центре столбик термометра поднимется до +7°, на севере до +6°.
Во вторник, 31 октября, в Украине местами пройдет мокрый снег. Температура до +7°, ночью во многих регионах ожидаются заморозки.
В среду, 1 ноября, местами пройдут дожди. Теплее всего будет на западе - до +10°. В остальных регионах до +9°.
В четверг на западе и севере Украины пройдут дожди. Ночью по стране +4°...+8°, днем на юге до +13°.
В пятницу по всей стране ожидаются дожди, в большинстве областей немного потеплеет. На юге до +14°, в остальных регионах +7°...+13°.
4 и 5 ноября в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до -2°, на остальной территории +4°…+6°. Днем температура по стране +8°...+12°. В воскресенье ночью на западе и востоке до -2°, днем в Украине +9°...+13°.
Народный прогноз
30 октября — День пророка Осии. Кукушка кукует на сухом дереве — к морозу. 31 октября — день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет — сколько снегу ни падать, все будет таять.
В Украине сегодня пройдут дожди, местами с мокрым снегом (карта)
1 ноября. В этот день встречали зиму и провожали осень. Наступали настоящие морозы. Высоко летят перелетные птицы — снега будет много, а низко — мало.
2 ноября. Волки близко к деревне воют — к голодной зиме и недородному лету. Пока лиственница иголки не сбросит, снега не будет; а если и выпадет, то все равно растает. 3 ноября. Дмитриевская родительская суббота. Если на Иллариона снег ляжет на сырую землю и не растает — весной рано зацветут подснежники.
4 ноября — праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Считалось, что с этой поры начинаются заморозки. 5 ноября — Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+25°... +17°
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Львов+24°... +16°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+25°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+31°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+27°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+24°... +16°