В Черновцах из-за непогоды самолет из Киева не смог приземлиться и был вынужден вернуться в столицу

11:44, 30 октября 2017
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Самолет Киев-Черновцы вечером 29 октября из-за непогоды не смог приземлиться на посадочную полосу в Черновцах и вынужден был вернуться в международный аэропорт "Борисполь".

В Черновцах из-за непогоды самолет из Киева не смог приземлиться / portal.lviv.ua
В Черновцах из-за непогоды самолет из Киева не смог приземлиться / portal.lviv.ua

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили пассажиры рейса, а также работники международного аэропорта "Черновцы".

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В частности, по словам спортсмена Ивана Гешко, вчера вечером самолет с пассажирами прилетел в Черновцы, однако из-за сильных порывов ветра не смог приземлиться.

"Мы уже шли на посадку, были метров 10 от земли, но ураганные порывы ветра не позволили сесть", - сообщил пассажир самолета.

По его словам, впоследствии пилоты приняли решение изменить маршрут самолета, полетев в Ивано-Франковск, однако самолету и там не удалось приземлиться на этом аэродроме в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как отмечает Гешко, затем самолет вернулся в аэропорт "Борисполь", где самолету удалось приземлиться.

В справочной службе аэропорта "Черновцы" подтвердили информацию о том, что указанный самолет, который должен был прилететь в Черновцы в 21:55, не смог приземлиться.

Также работники аэропорта сообщили, что сегодня утром был отменен авиарейс в Киев.

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