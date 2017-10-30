В Черновцах из-за непогоды самолет из Киева не смог приземлиться и был вынужден вернуться в столицу
Самолет Киев-Черновцы вечером 29 октября из-за непогоды не смог приземлиться на посадочную полосу в Черновцах и вынужден был вернуться в международный аэропорт "Борисполь".
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили пассажиры рейса, а также работники международного аэропорта "Черновцы".
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В частности, по словам спортсмена Ивана Гешко, вчера вечером самолет с пассажирами прилетел в Черновцы, однако из-за сильных порывов ветра не смог приземлиться.
"Мы уже шли на посадку, были метров 10 от земли, но ураганные порывы ветра не позволили сесть", - сообщил пассажир самолета.
По его словам, впоследствии пилоты приняли решение изменить маршрут самолета, полетев в Ивано-Франковск, однако самолету и там не удалось приземлиться на этом аэродроме в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Как отмечает Гешко, затем самолет вернулся в аэропорт "Борисполь", где самолету удалось приземлиться.
В справочной службе аэропорта "Черновцы" подтвердили информацию о том, что указанный самолет, который должен был прилететь в Черновцы в 21:55, не смог приземлиться.
Также работники аэропорта сообщили, что сегодня утром был отменен авиарейс в Киев.
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