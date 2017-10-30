Во Львовской области ураган повалил десятки деревьев, повреждены автомобили и дома (фото)

Во Львовской области ураган повалил десятки деревьев, которыми во Львове и на территории области повреждены автомобили, линии электропередач и дома.

Непогода в Украине / ГСЧС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова, по состоянию на утро 30 октября, зафиксировано три сообщения о падении деревьев на автомобили, припаркованные на улицах города.

Читайте также В Украине сегодня пройдут дожди, местами с мокрым снегом (карта)

"На припаркованные машины в разных районах падали деревья. Три иномарки Skoda Octavia, Renault Trafic, Opel Astra получили технические повреждения. Кроме того, на ул. Керченской дерево упало на проезжую часть, повредив линию электропередач", - отметили в патрульной полиции.

Во Львовском городском совете сообщили, что в настоящее время проводятся сбор и уточнение информации о количестве автомашин, получивших повреждения, также на "горячую линию" города продолжают поступать сообщения об аварийных ситуациях, причиненных непогодой. Информации о том, что пострадали люди - пока нет.

Как сообщили в пресс-центре управления ГСЧС во Львовской области, в связи с погодными условиями на территории области, которые сопровождались шквальным ветром и дождем с переходом в мокрый снег, подразделениями ГСЧС уже осуществлено 10 выездов по разрезанию и уборке 16 поваленных деревьев.

Последствия непогоды на Львовщине / ГСЧС

Также спасателям поступило сообщение, что в селе Нижняя Яблонька Турковского района на частный жилой дом упало дерево, повредив крышу на площади 5 кв. м.

Кроме того, данные о последствиях непогоды в районах области, особенно в горной части, где ветром повреждены крыши зданий, продолжают поступать в соответствующие службы.