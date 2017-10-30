В течение двух дней из-за сильного ветра деревья заваливали дороги Тернопольской области.

Запад Украины страдает от непогоды / фото ГСЧС

На Тернопольщине спасатели 5 раз расчищали дороги от поваленных деревьев в результате сильных порывов ветра. Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, 29 октября в 11:33 в Тернополе на ул. Довженко, 8 на проезжую часть упала огромная ветвь, которую распилили и убрали с дороги спасатели.

Читайте также В сети опубликовали видео мощной снежной бури в Карпатах

Сегодня же ночью дежурными караулами аварийно-спасательных отделений была совершена порезка деревьев, которые упали на проезжую часть вблизи с. Ступки Тернопольского района, вблизи с. Боричевка Теребовлянского района, на выезде из г. Бережаны на трассе Бережаны – Рогатин, между селами Боричевка и Ивановка Теребовлянского района.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области 8-летний мальчик попал в реанимацию после того, как на него упало дерево.