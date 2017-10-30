На Прикарпатье сильный ветер повалил дерево на ребенка

10:15, 30 октября 2017
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На Закарпатье вторые сутки бушует непогода.

Негода у Карпатах / pmg.ua
Непогода в Карпатах / pmg.ua

Началось все с ливней с сильными ветрами, а потом Карпаты засыпало 15-сантиметровым слоем снега, говорится в сюжете ТСН.

В Киеве сегодня весь день будет идти дождь, температура до +6°

На Прикарпатье госпитализировали мальчика - на него упало дерево, которое сломалось под сильным ветром. Сейчас ребенок в реанимации.

Напомним, 30 октября по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.

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