На Прикарпатье сильный ветер повалил дерево на ребенка

На Закарпатье вторые сутки бушует непогода.

Непогода в Карпатах / pmg.ua

Началось все с ливней с сильными ветрами, а потом Карпаты засыпало 15-сантиметровым слоем снега, говорится в сюжете ТСН.

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На Прикарпатье госпитализировали мальчика - на него упало дерево, которое сломалось под сильным ветром. Сейчас ребенок в реанимации.

Напомним, 30 октября по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.