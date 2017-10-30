Синоптики предупреждают о мокром снеге, метелях и сильном ветре в Украине
Сегодня, 30 октября, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня весь день будет идти дождь, температура до +6°
Так, 30 октября в Украине порывы ветра 17-22 м/с, в западных, южных областях и Приазовье местами 25-30 м/с. Кроме того, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метели, в западной части возможно образование снежного покрова, снижение температуры ночью и днем до 1-6° тепла.
В Киевской области ожидается усиление ветра 17-22 м/с, ночью порывы 25 м/с; временами дождь с переходом в мокрый снег, понижение температуры ночью и днем до 1-6° тепла.
В Карпатах из-за сильных осадков существует угроза образования селей.
Напомним, 30 октября в Украине пройдут дожди, местами со снегом, на востоке до +11°.
Погода в Украине
-
Винница+26°... +17°
-
Днепр+34°... +21°
-
Донецк+34°... +21°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+35°... +22°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+27°... +19°
-
Кировоград+31°... +19°
-
Луганск+36°... +21°
-
Луцк+25°... +17°
-
Львов+24°... +16°
-
Николаев+34°... +20°
-
Одесса+31°... +19°
-
Полтава+31°... +19°
-
Ровно+25°... +16°
-
Симферополь+35°... +18°
-
Сумы+29°... +17°
-
Тернополь+24°... +16°
-
Харьков+31°... +19°
-
Херсон+35°... +21°
-
Хмельницкий+27°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°