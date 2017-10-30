Синоптики предупреждают о мокром снеге, метелях и сильном ветре в Украине

09:26, 30 октября 2017
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Сегодня, 30 октября, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.

В Украине ожидается ухудшение погодных условий / УНИАН
В Украине ожидается ухудшение погодных условий / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня весь день будет идти дождь, температура до +6°

Так, 30 октября в Украине порывы ветра 17-22 м/с, в западных, южных областях и Приазовье местами 25-30 м/с. Кроме того, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метели, в западной части возможно образование снежного покрова, снижение температуры ночью и днем до 1-6° тепла.

В Киевской области ожидается усиление ветра 17-22 м/с, ночью порывы 25 м/с; временами дождь с переходом в мокрый снег, понижение температуры ночью и днем до 1-6° тепла.

В Карпатах из-за сильных осадков существует угроза образования селей.

Напомним, 30 октября в Украине пройдут дожди, местами со снегом, на востоке до +11°.

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