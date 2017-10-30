Непогода в Украине оставила без света почти 400 населенных пунктов

09:08, 30 октября 2017
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Без электричества остались населенные пункты в десяти областях.

Больше всего отключений в Львовской области / Фото УНИАН
Больше всего отключений во Львовской области / Фото УНИАН

В Украине 30 октября из-за непогоды без электроснабжения остались 389 населенных пунктов в 10 областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 29 и в ночь на 30 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра), при срабатывании систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 389 населенных пунктов в 10 областях, а именно: Львовская область - 129 н.п., Тернопольская - 68 н.п., Хмельницкая - 51 н.п., Черновицкая - 50 н.п., Ивано-Франковская - 32 н.п., Винницкая - 21 н.п., Ривненская - 13 н.п., Полтавская - 12 н.п., Киевская - 8 н.п. и Закарпатская - 5 н.п.», - говорится в сообщении.

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Кроме того, на территории Закарпатской области в результате дождей повысился уровень воды в реках, а на горных дорогах выпал снег.

Как сообщал УНИАН ранее, из-за сильного снегопада было парализовано работу на некоторых избирательных участках Славской и Рудковской объединенных территориальных общин на Львовщине.

По их словам, из-за непогоды избирательные участки в селах Хащованя и Ялынковатое Славской ОТГ несколько часов оставались без электроснабжения. Подачу тока там восстановили, однако метель оставляет в темноте другие села этого района. На трех участках Рудковской ОТГ также были проблемы с электричеством – там в течение часа не было света, однако подачу тока возобновили.

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