В сети опубликовали видео мощной снежной бури в Карпатах

Склоны в Карпатах покрыты толстым слоем снега, к тому же в горах дует сильный ветер.

В Буковели бушевала метель / Новости Закарпатья

В сети появилось видео мощной метели на карпатском курорте Буковель. Ролик опубликован на одноименной странице в Facebook.

Ролик, попавший в сеть, был снят на камеры наблюдения. Склоны покрыты толстым слоем снега, к тому же в горах дует сильный ветер.

"А наверху еще больше снега", – прокомментировали пост его авторы.

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Ролик уже собрал 7,6 тысяч лайков, а пользователи активно делятся впечатлениями в комментариях под видео.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье во второй половине дня погода на Закарпатье резко ухудшилась – в горах выпал снег, а шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев.