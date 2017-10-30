В сети опубликовали видео мощной снежной бури в Карпатах
Склоны в Карпатах покрыты толстым слоем снега, к тому же в горах дует сильный ветер.
В сети появилось видео мощной метели на карпатском курорте Буковель. Ролик опубликован на одноименной странице в Facebook.
Ролик, попавший в сеть, был снят на камеры наблюдения. Склоны покрыты толстым слоем снега, к тому же в горах дует сильный ветер.
"А наверху еще больше снега", – прокомментировали пост его авторы.
Мокрый снег, штормовой ветер и метель: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Ролик уже собрал 7,6 тысяч лайков, а пользователи активно делятся впечатлениями в комментариях под видео.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье во второй половине дня погода на Закарпатье резко ухудшилась – в горах выпал снег, а шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +17°
-
Днепр+34°... +21°
-
Донецк+34°... +21°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+35°... +22°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+27°... +19°
-
Кировоград+31°... +19°
-
Луганск+36°... +21°
-
Луцк+25°... +17°
-
Львов+24°... +16°
-
Николаев+34°... +20°
-
Одесса+31°... +19°
-
Полтава+31°... +19°
-
Ровно+25°... +16°
-
Симферополь+35°... +18°
-
Сумы+29°... +17°
-
Тернополь+24°... +16°
-
Харьков+31°... +19°
-
Херсон+35°... +21°
-
Хмельницкий+27°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 75 %
Давление: 749 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 63 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей