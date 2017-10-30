В сети опубликовали видео мощной снежной бури в Карпатах

08:54, 30 октября 2017
1220
0

Склоны в Карпатах покрыты толстым слоем снега, к тому же в горах дует сильный ветер.

Первый снег в Украине / Новости Закарпатья
В Буковели бушевала метель / Новости Закарпатья

В сети появилось видео мощной метели на карпатском курорте Буковель. Ролик опубликован на одноименной странице в Facebook.

Ролик, попавший в сеть, был снят на камеры наблюдения. Склоны покрыты толстым слоем снега, к тому же в горах дует сильный ветер.

"А наверху еще больше снега", – прокомментировали пост его авторы.

Мокрый снег, штормовой ветер и метель: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Ролик уже собрал 7,6 тысяч лайков, а пользователи активно делятся впечатлениями в комментариях под видео.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье во второй половине дня погода на Закарпатье резко ухудшилась – в горах выпал снег, а шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео) Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото) На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)
На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность
Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
75 %
749 мм
4.0 м/с
63 %
Лента новостей