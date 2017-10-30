В Киеве сегодня весь день будет идти дождь, температура до +6°

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 30 октября, в столице пройдет дождь, днем до +6°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер западный и юго-западный, до 8.3 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 16:37.

Как сообщал УНИАН, 30 октября в Украине пройдут дожди, местами со снегом, на востоке до +11°.

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