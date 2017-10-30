В Украине сегодня пройдут дожди, местами с мокрым снегом (карта)

08:04, 30 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 30 октября в Украине пройдут дожди, местами со снегом, на востоке до +11°.

Украину накроют дожди / УНИАН
Украину накроют дожди / УНИАН

На востоке пройдут дожди, температура днем до +11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +9°.

На западе Украины в понедельник пройдет снег с дождем. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +8°.

В северных областях ливни. Температура до +6°. В центре дожди, температура до +8°.

Прогноз на 30 октября / УНИАН
Прогноз на 30 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 октября — День пророка Осии. Кукушка кукует на сухом дереве — к морозу.

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