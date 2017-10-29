Сильный снегопад парализовал работу на некоторых избирательных участках Львовской области

Наблюдатели отмечают, что отсутствие электроэнергии делает невозможным подсчет голосов.

Без света работают в некоторых населенных пунктах / Фото УНИАН

Из-за сильного снегопада парализована работа на некоторых избирательных участках Славской и Рудковской объединенных территориальных громад во Львовской области. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на наблюдателей общественной организации «ОПОРА».

По их словам, из-за непогоды избирательные участки в селах Хащованя и Ялынковатое Славской ОТГ несколько часов оставались без электроснабжения. Подачу тока там возобновили, однако метель оставляет в темноте другие села этого района. На трех участках Рудковской ОТГ также были проблемы с электричеством - там в течение часа не было света, однако подачу тока уже возобновили.

В Ривненской области на избирательных участках в селах Лишня и Дубляны Демидовского района и в помещении Демидовской поселковой избирательной комиссии периодически исчезает электроснабжение.

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Без света работают в населенных пунктах Долгое Поле, Ярок, Стрыпа и Холмец на Закарпатье. Не было электроэнергии и в селе Подгорб, но сейчас электроснабжение уже возобновлено.

Наблюдатели отмечают, что отсутствие электроэнергии сделает невозможным подсчет голосов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине в 201 объединенной территориальной громаде проходили первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 1,3 млн человек. На выборах депутатов в городские советы зарегистрировано более 6 тыс. кандидатов. На должность председателя местного совета претендуют 944 кандидата.

Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 3 ноября включительно.

Результаты же выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 8 ноября включительно.