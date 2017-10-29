На Закарпатье поваленные деревья частично перекрыли автомобильное движение
В воскресенье во второй половине дня погода на Закарпатье резко ухудшилась – в горах выпал снег, а шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев.
Поваленные деревья на Яблунецком перевале, что на границе Закарпатья и Ивано-Франковской области, частично перекрыли автомобильное движение, сообщает председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.
Как сообщается на его официальном сайте, в воскресенье во второй половине дня погода на Закарпатье резко ухудшилась - в горах выпал снег, а шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев.
«На место выехали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые освобождают проезд с помощью спецсредств. Параллельно дорожники подсыпают асфальтовое покрытие специальными смесями», - говорится в сообщении.
Мокрый снег, штормовой ветер и метель: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Отмечается, что по состоянию на 17.00 из-за обрывов линий электропередач и короткого замыкания полностью без электроэнергии остаются высокогорные населенные пункты Раховского района Белин и Квасы, и частично - Ясиня и Рахов.
По словам председателя ОГА, над восстановлением электроснабжения работают аварийные бригады. В результате дождей уровень воды в реках поднялся, однако угрозы выхода на пойму нет.
«Ситуация находится под контролем местных органов власти и соответствующих служб», - добавил Москаль.
Погода в Украине
-
Винница+7°... -1°
-
Днепропетровск+4°... -3°
-
Донецк+12°... -1°
-
Житомир+7°... -2°
-
Запорожье+8°... -1°
-
Ивано-Франковск+10°... +1°
-
Киев+8°... -1°
-
Кировоград+8°... -3°
-
Луганск+12°... 0°
-
Луцк+8°... -1°
-
Львов+8°... -2°
-
Николаев+7°... -2°
-
Одесса+9°... 0°
-
Полтава+2°... -5°
-
Ровно+8°... -2°
-
Симферополь+14°... +3°
-
Сумы+4°... -4°
-
Тернополь+8°... -1°
-
Харьков+2°... -4°
-
Херсон+9°... -1°
-
Хмельницкий+8°... -2°
-
Черкассы+7°... -2°
-
Чернигов+4°... -4°
-
Черновцы+7°... 0°