На Закарпатье поваленные деревья частично перекрыли автомобильное движение

20:00, 29 октября 2017
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В воскресенье во второй половине дня погода на Закарпатье резко ухудшилась – в горах выпал снег, а шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев.

Без электроэнергии остаются высокогорные населенные пункты / ednist.info
Без электроэнергии остаются высокогорные населенные пункты / ednist.info

Поваленные деревья на Яблунецком перевале, что на границе Закарпатья и Ивано-Франковской области, частично перекрыли автомобильное движение, сообщает председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Как сообщается на его официальном сайте, в воскресенье во второй половине дня погода на Закарпатье резко ухудшилась - в горах выпал снег, а шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев.

«На место выехали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые освобождают проезд с помощью спецсредств. Параллельно дорожники подсыпают асфальтовое покрытие специальными смесями», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по состоянию на 17.00 из-за обрывов линий электропередач и короткого замыкания полностью без электроэнергии остаются высокогорные населенные пункты Раховского района Белин и Квасы, и частично - Ясиня и Рахов.

По словам председателя ОГА, над восстановлением электроснабжения работают аварийные бригады. В результате дождей уровень воды в реках поднялся, однако угрозы выхода на пойму нет.

«Ситуация находится под контролем местных органов власти и соответствующих служб», - добавил Москаль.

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