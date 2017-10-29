Мокрый снег, штормовой ветер и метель: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Налипание мокрого снега, штормовой ветер - все это завтра ожидается в западных областях Украины, Киев будет находиться "на грани" дождя и снега.

В Киеве завтра - сильный штормовой ветер, дожди, похолодание / фото УНИАН

Завтра, 30 октября, в западных областях Украины ожидается дождь и мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, штормовой ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Дожди (преимущественно) пройдут в понедельник на остальной территории. Мокрый снег вероятно дойдет до Винничины, Житомирщины и западных районов Киевщины. Южная часть - местами дожди и небольшие. Штормовой ветер ожидается по всей Украине. Температура воздуха понизится и составит +2+7 градусов, на юге до +10 градусов", - отметила она.

В Киеве завтра ожидается сильный штормовой ветер, дожди, похолодание до +4,+5 градусов. Мокрый снег уточненные карты отодвигают на вторник, 31 октября.

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"Однако, поскольку Киев будет находиться как раз на границе дождя и снега - поэтому вероятность мокрого снега не исключаю. В любом случае стоит готовиться к непогоде - штормовому ветру, похолоданию, дождей также хватит, тут и снега не надо. Однако снег уже лепит в Карпатах, постепенно охватит западные области и будет подходить к Киеву - уже в понедельник или во вторник, вопрос половины суток", - добавила синоптик.

Ранее сообщалось, что на Украину надвигаются метели и мокрый снег.