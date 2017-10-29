Мокрый снег, штормовой ветер и метель: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

19:01, 29 октября 2017
4357
0

Налипание мокрого снега, штормовой ветер - все это завтра ожидается в западных областях Украины, Киев будет находиться "на грани" дождя и снега.

В Киеве завтра сильный штормовой ветер, дожди, похолодание / фото УНИАН
В Киеве завтра - сильный штормовой ветер, дожди, похолодание / фото УНИАН

Завтра, 30 октября, в западных областях Украины ожидается дождь и мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, штормовой ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Дожди (преимущественно) пройдут в понедельник на остальной территории. Мокрый снег вероятно дойдет до Винничины, Житомирщины и западных районов Киевщины. Южная часть - местами дожди и небольшие. Штормовой ветер ожидается по всей Украине. Температура воздуха понизится и составит +2+7 градусов, на юге до +10 градусов", - отметила она.

В Киеве завтра ожидается сильный штормовой ветер, дожди, похолодание до +4,+5 градусов. Мокрый снег уточненные карты отодвигают на вторник, 31 октября.

В сети обнародовали видео снежной метели в Карпатах

"Однако, поскольку Киев будет находиться как раз на границе дождя и снега - поэтому вероятность мокрого снега не исключаю. В любом случае стоит готовиться к непогоде - штормовому ветру, похолоданию, дождей также хватит, тут и снега не надо. Однако снег уже лепит в Карпатах, постепенно охватит западные области и будет подходить к Киеву - уже в понедельник или во вторник, вопрос половины суток", - добавила синоптик.

Ранее сообщалось, что на Украину надвигаются метели и мокрый снег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото) На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)
На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность
Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине
В Киеве сегодня солнечно, температура до +26° В Киеве сегодня солнечно, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
75 %
749 мм
4.0 м/с
63 %
Лента новостей