Мокрый снег, штормовой ветер и метель: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Налипание мокрого снега, штормовой ветер - все это завтра ожидается в западных областях Украины, Киев будет находиться "на грани" дождя и снега.
Завтра, 30 октября, в западных областях Украины ожидается дождь и мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, штормовой ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Дожди (преимущественно) пройдут в понедельник на остальной территории. Мокрый снег вероятно дойдет до Винничины, Житомирщины и западных районов Киевщины. Южная часть - местами дожди и небольшие. Штормовой ветер ожидается по всей Украине. Температура воздуха понизится и составит +2+7 градусов, на юге до +10 градусов", - отметила она.
В Киеве завтра ожидается сильный штормовой ветер, дожди, похолодание до +4,+5 градусов. Мокрый снег уточненные карты отодвигают на вторник, 31 октября.
В сети обнародовали видео снежной метели в Карпатах
"Однако, поскольку Киев будет находиться как раз на границе дождя и снега - поэтому вероятность мокрого снега не исключаю. В любом случае стоит готовиться к непогоде - штормовому ветру, похолоданию, дождей также хватит, тут и снега не надо. Однако снег уже лепит в Карпатах, постепенно охватит западные области и будет подходить к Киеву - уже в понедельник или во вторник, вопрос половины суток", - добавила синоптик.
Ранее сообщалось, что на Украину надвигаются метели и мокрый снег.
Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+25°... +17°
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Львов+24°... +16°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+25°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Харьков+31°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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