В сети обнародовали видео снежной метели в Карпатах

Видео было снято на горе Поп Иван. По прогнозам синоптиков, завтра погода только ухудшится.

В Карпатах выпал первый снег / фото instagram.com/tourinform

В Сети появилось видео мощной метели в заснеженных в октябре Карпатах. Кадры обнародовал в Facebook пользователь Тарас Василик.

Отмечается, что видео было снято на горе Поп Иван.

В свою очередь, по словам спасателей, по состоянию на воскресенье 29 октября сила ветра достигает 26 м/сек.

"Ветер юго-западный 26 м/сек., температура окружающей среды - 6 градусов", - говорится в сообщении.

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При этом видимость через снежную метель ограничена расстоянием до 30 м.

Горнолыжные курорты Карпат засыпало снегом, здесь на протяжении целого дня был сильный штормовой ветер со снегопадом. Об этом свидетельствуют и данные с веб-камер. В частности, на курорте в Буковели сильный снег, фактически метель.

Напомним,на 29-30 октября синоптики прогнозировали сложные погодные условия.