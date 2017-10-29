Вырванные с корнем деревья и затопленные дороги: в Германии бушует ураган "Герварт" (фото, видео)
Немецкая железная дорога сообщила об остановке движения поездов во многих частях Германии.
Германию накрыл новый мощный ураган "Герварт", в результате чего временно остановлено движение поездов почти по всей стране и перекрыты автострады на севере и на востоке. Об этом сообщает Bild, передает "Европейская правда".
Ураган "Герварт" обрушился на Германии в ночь с субботы на воскресенье. Сообщается, что в период с 4:00 по 5:00 утра шторм был настолько силен, что в Бранденбурге и Берлине из-за падения деревьев были заблокированы главные автобаны.
Немецкая железная дорога сообщила об остановке движения поездов во многих частях Германии. Сообщается, что в Гамбурге и Берлине пожарные отряды объявили о чрезвычайном положении.
Однако штормовое предупреждение касается не только севера страны. Немецкая метеорологическая служба предупреждает людей, живущих в Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии, восточных районах Баварии и везде в горных местностях, быть осторожными в воскресенье, 29 октября.
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На данный момент спасательные службы сообщили, что в результате шторма один человек получил травмы.
Как сообщал УНИАН, в результате ураганов в Европе погибли по меньшей мере три человека.
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