В результате ураганов в Европе погибли по меньшей мере три человека

В Германии из-за непогоды также местами приостановлено железнодорожное сообщение.

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В результате падения деревьев и других вызванных шквальным ветром несчастных случаев в Центральной и Западной Европе погибли по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Чехии в результате падения деревьев погибли два человека - женщина и пожилой мужчина. В стране остановили движение поездов. Чешские власти сообщают о том, что сотни тысяч домашних хозяйств остались без электричества из-за повреждения линий электропередачи.

В соседней Польше погиб водитель автомобиля в результате столкновения его транспортного средства с деревом, упавшим на проезжую часть.

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Из-за стихии организаторы теннисного турнира в рамках Большого шлема, который должен открыться 29 октября в австрийском Зельдене, перенесли открытие соревнований.

В Германии из-за непогоды также местами приостановлено железнодорожное сообщение. Вследствие ураганных ветров крупнейшее железнодорожное предприятие ФРГ Deutsche Bahn сообщило о временной остановке движения поездов в семи федеральных землях страны.

В то же время пожарная служба Берлина объявила чрезвычайное положение в столице Германии. В результате падения дерева в Берлине пострадал один человек. Так же о значительных повреждениях и затоплениях сообщают из Гамбурга.