На Флориду, Кубу и Багамские острова снова может обрушиться ураган

19:49, 28 октября 2017
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В ближайшие дни в южных штатах США может выпасть не менее 125 миллиметров осадков.

REUTERS
REUTERS

Национальный центр по наблюдению за ураганами США выпустил официальное предупреждение о приближении тропического шторма «Филипп», который сформировался в Карибском море, и уже в эту субботу может обрушиться на Кубу и Багамские острова.

NASA показало, как выглядит разрушительный ураган "Ирма" из космоса (фото, видео)К вечеру воскресенья стихия может достичь южной оконечности полуострова Флорида, сообщает «Голос Америки».

По данным Национального центра, сейчас шторм движется в северо-восточном направлении со скоростью 12 км\ч, при этом порывы ветра в центре урагана уже достигают скорости в 70 км\ч.

Ожидается, что в ближайшие дни в южных штатах США выпадет не менее 125 миллиметров осадков.

«Вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы ожидаем, что ливневые дожди пройдут в южной Флориде и прилегающих к ней районах», - сказал метеоролог Тайлер Элиасен.

По оценке специалистов Национального центра, шансы того, что «Филипп» наберет силу тропического урагана, составляют более 80%, это может произойдет уже в субботу.

Согласно прогнозам синоптиков, «сезон ураганов» в этом году должен закончится 30 ноября.

За последние два месяца в Карибском бассейне было зарегистрировано 13 тропических штормов и 5 крупных ураганов. Всего в Атлантическом океане в этом году метеорологи зафиксировали 8 масштабных циклонов.

Как сообщал УНИАН, в течение последних 1,5 месяца острова Карибского моря, Мексика и США пострадали от нескольких ураганов. Наиболее разрушительными для Соединенных Штатов были ураганы "Ирма" и "Харви". Ураган "Мария" в значительной степени уничтожил инфраструктуру Доминиканы.

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