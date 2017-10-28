На Флориду, Кубу и Багамские острова снова может обрушиться ураган

В ближайшие дни в южных штатах США может выпасть не менее 125 миллиметров осадков.

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Национальный центр по наблюдению за ураганами США выпустил официальное предупреждение о приближении тропического шторма «Филипп», который сформировался в Карибском море, и уже в эту субботу может обрушиться на Кубу и Багамские острова.

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По данным Национального центра, сейчас шторм движется в северо-восточном направлении со скоростью 12 км\ч, при этом порывы ветра в центре урагана уже достигают скорости в 70 км\ч.

Ожидается, что в ближайшие дни в южных штатах США выпадет не менее 125 миллиметров осадков.

«Вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы ожидаем, что ливневые дожди пройдут в южной Флориде и прилегающих к ней районах», - сказал метеоролог Тайлер Элиасен.

По оценке специалистов Национального центра, шансы того, что «Филипп» наберет силу тропического урагана, составляют более 80%, это может произойдет уже в субботу.

Согласно прогнозам синоптиков, «сезон ураганов» в этом году должен закончится 30 ноября.

За последние два месяца в Карибском бассейне было зарегистрировано 13 тропических штормов и 5 крупных ураганов. Всего в Атлантическом океане в этом году метеорологи зафиксировали 8 масштабных циклонов.

Как сообщал УНИАН, в течение последних 1,5 месяца острова Карибского моря, Мексика и США пострадали от нескольких ураганов. Наиболее разрушительными для Соединенных Штатов были ураганы "Ирма" и "Харви". Ураган "Мария" в значительной степени уничтожил инфраструктуру Доминиканы.