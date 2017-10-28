Завтра шторм и ливни охватят некоторые области Украины
Относительно Киева, как прогнозирует синоптик, то здесь 29 октября ожидается сильный штормовой ветер.
Погода в Украине в воскресенье, 29 октября, ожидается штормовой. Кроме того, некоторые области, в том числе и Киев, накроют сильные дожди. Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, сильный штормовой ветер накроет всю Украину, а сильные дожди в течение дня будут наблюдаться на западе, зато ближе к вечеру дожди дойдут и до северных областей, включая Киев.
"На востоке в воскресенье, 29 октября, без осадков, в центральных областях и на юге будет облачно. Немного будет дождить вечером, днем также – без осадков. Температура воздуха +9 – +13 градусов, на западе и севере – +6 - + 10 градусов", – отметила Диденко.
На Украину надвигаются метели и мокрый снег
Относительно Киева, как прогнозирует синоптик, то здесь 29 октября ожидается сильный штормовой ветер.
"Дожди являются вероятными вечер, температура воздуха в течение дня составит +8 - +10 градусов", – добавляет она.
Прогноз погоды на воскресенье, 29 октября, в городах Украины:
Ужгород – + 10 ... + 12
Львов – + 7 ... + 9
Ивано-Франковск – + 9 ... + 11
Тернополь – + 8 ... + 10
Черновцы – + 10 ... + 12
Хмельницкий – + 10 ... + 12
Луцк – + 8 ... + 10
Ровно – +9 ... + 11
Житомир – + 10 ... + 12
Винница – + 10 ... + 12
Одесса – + 11 ... + 13
Николаев – + 13 ... + 15
Херсон – + 12 ... + 14
Симферополь – + 13 ... + 15
Кропивницкий – + 10 ... + 12
Черкассы – + 10 ... + 12
Чернигов – + 10 ... + 12
Сумы – + 9 ... + 11
Полтава – + 7 ... + 9
Днепр –+ 10 ... + 12
Запорожье – + 10 ... + 12
Донецк – + 10 ... + 12
Луганск – + 9 ... + 11
Харьков – + 9 ... + 11
Киев – +9 ... + 11
По информации Украинского гидрометцентра, теплое 29 октября будет на Николаевщине и в Крыму – +13 – +15 градусов, а холодное на Львовщине – +7 – +9 градусов.
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом (карта)
Ветер прогнозируется в основном юго-западный, а скорость в среднем составит 7-12 метров в секунду, правда на западе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+25°... +17°
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Львов+24°... +16°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+25°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+31°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+27°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°