Завтра шторм и ливни охватят некоторые области Украины

Относительно Киева, как прогнозирует синоптик, то здесь 29 октября ожидается сильный штормовой ветер.

Погода в Украине в воскресенье, 29 октября, ожидается штормовой / фото УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 29 октября, ожидается штормовой. Кроме того, некоторые области, в том числе и Киев, накроют сильные дожди. Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, сильный штормовой ветер накроет всю Украину, а сильные дожди в течение дня будут наблюдаться на западе, зато ближе к вечеру дожди дойдут и до северных областей, включая Киев.

"На востоке в воскресенье, 29 октября, без осадков, в центральных областях и на юге будет облачно. Немного будет дождить вечером, днем также – без осадков. Температура воздуха +9 – +13 градусов, на западе и севере – +6 - + 10 градусов", – отметила Диденко.

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Относительно Киева, как прогнозирует синоптик, то здесь 29 октября ожидается сильный штормовой ветер.

"Дожди являются вероятными вечер, температура воздуха в течение дня составит +8 - +10 градусов", – добавляет она.

Прогноз погоды на воскресенье, 29 октября, в городах Украины:

Ужгород – + 10 ... + 12

Львов – + 7 ... + 9

Ивано-Франковск – + 9 ... + 11

Тернополь – + 8 ... + 10

Черновцы – + 10 ... + 12

Хмельницкий – + 10 ... + 12

Луцк – + 8 ... + 10

Ровно – +9 ... + 11

Житомир – + 10 ... + 12

Винница – + 10 ... + 12

Одесса – + 11 ... + 13

Николаев – + 13 ... + 15

Херсон – + 12 ... + 14

Симферополь – + 13 ... + 15

Кропивницкий – + 10 ... + 12

Черкассы – + 10 ... + 12

Чернигов – + 10 ... + 12

Сумы – + 9 ... + 11

Полтава – + 7 ... + 9

Днепр –+ 10 ... + 12

Запорожье – + 10 ... + 12

Донецк – + 10 ... + 12

Луганск – + 9 ... + 11

Харьков – + 9 ... + 11

Киев – +9 ... + 11

По информации Украинского гидрометцентра, теплое 29 октября будет на Николаевщине и в Крыму – +13 – +15 градусов, а холодное на Львовщине – +7 – +9 градусов.

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Ветер прогнозируется в основном юго-западный, а скорость в среднем составит 7-12 метров в секунду, правда на западе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.