Сегодня в Украине ожидается дождливая прохладная погода
В частности, в столице Украины 28 октября временами пройдет небольшой дождь, температура днем 7-9°.
Сегодня, 28 октября, на всей территории Украины ожидается прохладная дождливая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на западе, днем и на востоке страны отдельные порывы 15-20 м/сек. Температура днем 6-11°; в южной части 12-17°; на высокогорье Карпат на протяжении суток около 0°", - сообщили в Укргидрометцентре.
В северных областях небольшой дождь, на остальной территории временами дожди, в восточной части и большинстве центральных областей местами сильный дождь. В Карпатском регионе ночью сильный дождь, в горах с мокрым снегом.
На Украину надвигаются метели и мокрый снег
В частности, в столице Украины 28 октября временами пройдет небольшой дождь. Температура днем 7-9°.
В Харькове и Днепре пройдут дожди, местами сильные. Температура днем 9-11 градусов.
В Одессе сегодня также ожидается дождливая погода. Столбик термометра днем будет в пределах 11-13°.
Во Львове погода в субботу будет дождливой и ветреной, температура днем ожидается на уровне 6-8 градусов.
А в Карпатах ожидаются сильные осадки. Температура в течение суток будет колебаться от 2 градусов мороза до 3° тепла.
Как сообщалось ранее, согласно данным УНИАН Погода, на этих выходных почти по всей Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом.
Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+25°... +17°
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Львов+24°... +16°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+25°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+31°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+27°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+24°... +16°