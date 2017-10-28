Сегодня в Украине ожидается дождливая прохладная погода

В частности, в столице Украины 28 октября временами пройдет небольшой дождь, температура днем 7-9°.

Погода в Украине 28 октября / фото meteo.gov.ua

Сегодня, 28 октября, на всей территории Украины ожидается прохладная дождливая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на западе, днем и на востоке страны отдельные порывы 15-20 м/сек. Температура днем 6-11°; в южной части 12-17°; на высокогорье Карпат на протяжении суток около 0°", - сообщили в Укргидрометцентре.

В северных областях небольшой дождь, на остальной территории временами дожди, в восточной части и большинстве центральных областей местами сильный дождь. В Карпатском регионе ночью сильный дождь, в горах с мокрым снегом.

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В частности, в столице Украины 28 октября временами пройдет небольшой дождь. Температура днем 7-9°.

В Харькове и Днепре пройдут дожди, местами сильные. Температура днем 9-11 градусов.

В Одессе сегодня также ожидается дождливая погода. Столбик термометра днем будет в пределах 11-13°.

Во Львове погода в субботу будет дождливой и ветреной, температура днем ожидается на уровне 6-8 градусов.

А в Карпатах ожидаются сильные осадки. Температура в течение суток будет колебаться от 2 градусов мороза до 3° тепла.

Как сообщалось ранее, согласно данным УНИАН Погода, на этих выходных почти по всей Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом.