На Украину надвигаются метели и мокрый снег
Синоптики предупредили, что в западной части возможно образование снежного покрова.
В Украине 29-30 октября ожидаются сложные погодные условия. Это объясняется влиянием активного циклона, предупреждает Укргидрометцентр.
Ожидается усиление скорости ветра до 17-22 м/с, днем 29 октября в западных областях, ночью 30 октября также в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях до 25-30 м/сек. Пройдут дожди, в большинстве западных областей сильные дожди.
В Гидрометцентре предупреждают о сильных дождях на западе Украины 27 октября
"30 октября, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метели, в западной части возможно образование снежного покрова, снижение температуры ночью и днем до 1-6° тепла", - говорится в сообщении Гидрометцентра.
Кроме того, в Карпатах прогнозируется мокрый снег, метели (днем 29 октября очень сильные осадки), усиление ветра 19-24 м/с, порывы 40 м/с, температура ночью и днем 0-5° мороза.
"В связи с ожидаемыми сильными осадками в горах существует угроза образования селей", - добавили синоптики.
Как сообщала Погода УНИАН, на выходных почти по всей Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом.
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Запорожье+35°... +22°
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Киев+27°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+25°... +17°
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Николаев+34°... +20°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+25°... +16°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+31°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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