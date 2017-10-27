На Украину надвигаются метели и мокрый снег

Синоптики предупредили, что в западной части возможно образование снежного покрова.

Начиная с западных областей, начнет надвигаться мокрый снег, местами ожидается метель / фото facebook.com/ukrgmc

В Украине 29-30 октября ожидаются сложные погодные условия. Это объясняется влиянием активного циклона, предупреждает Укргидрометцентр.

Ожидается усиление скорости ветра до 17-22 м/с, днем 29 октября в западных областях, ночью 30 октября также в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях до 25-30 м/сек. Пройдут дожди, в большинстве западных областей сильные дожди.

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"30 октября, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метели, в западной части возможно образование снежного покрова, снижение температуры ночью и днем до 1-6° тепла", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Кроме того, в Карпатах прогнозируется мокрый снег, метели (днем 29 октября очень сильные осадки), усиление ветра 19-24 м/с, порывы 40 м/с, температура ночью и днем 0-5° мороза.

"В связи с ожидаемыми сильными осадками в горах существует угроза образования селей", - добавили синоптики.

Как сообщала Погода УНИАН, на выходных почти по всей Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом.