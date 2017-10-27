В Китае из-за непогоды задержали почти 80 авиарейсов

В аэропорту Дивопу города Урумчи (Китай) из-за плохой погоды задержали 77 рейсов.

Иллюстрация / REUTERS

27 октября из-за ледяного тумана в международном аэропорту Дивопу города Урумчи задержали 77 рейсов и более 5 тысяч пассажиров, передает Xinhua со ссылкой на администрацию аэропорта.

Читайте также В Пекине продлили действие "оранжевого" уровня опасности из-за тумана

Из-за непогоды и низкой видимости аэропорт направил девять рейсов на запасные аэропорты в городах Турфан, Кашгар, Иннин и Ланьчжоу.

В пятницу в Урумчи температура упала на восемь градусов до пяти градусов Цельсия выше нуля - самого низкого показателя в нынешний осенний сезон.

Напомним, из-за тайфуна "Талим" в Японии отменили 586 авиарейсов как на внутренних направлениях, так и за пределы страны.