В Португалии установилась рекордная жара (видео)

В Португалии температура воздуха достигла +30 градусов.

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Для октября такая температура является очень высокой даже в южной Португалии, говорится в сюжете ТСН.

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В стране люди наслаждаются отдыхом на пляже и готовятся к приятным выходным.

В тоже время метеорологи предупреждают об опасности: чрезвычайная жара в сочетании с сухими ветрами увеличивают риск лесных пожаров.

Напомним, 41 человек погиб из-за лесных пожаров на севере и в центре Португалии.