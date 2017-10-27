В Португалии установилась рекордная жара (видео)

13:31, 27 октября 2017
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В Португалии температура воздуха достигла +30 градусов.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Для октября такая температура является очень высокой даже в южной Португалии, говорится в сюжете ТСН.

Сентябрь в Киеве побил 137-летний температурный рекорд

В стране люди наслаждаются отдыхом на пляже и готовятся к приятным выходным.

В тоже время метеорологи предупреждают об опасности: чрезвычайная жара в сочетании с сухими ветрами увеличивают риск лесных пожаров.

Напомним, 41 человек погиб из-за лесных пожаров на севере и в центре Португалии.

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