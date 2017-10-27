Погода на выходные: в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных практически по всей Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +2°, днем +8°. В воскресенье дождь, +2°...+10°.
Во Львове завтра ливень, ночью +4°, днем +7°. В воскресенье снег с дождем, 0°...+6°.
Сегодня в Украине пройдут дожди, на юге днем до +17° (карта)
В Луцке в субботу ночью +5°, днем +7°, дождь. В воскресенье ночью +2°, днем +7°, также ожидаются осадки.
В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+7°. В воскресенье до +9°, ливень.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +2°, днем +11°, возможен дождь В воскресенье +6°...+13°.
В Харькове в субботу дождь, температура ночью +3°, днем +8°. В воскресенье -6°...+8°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу пройдет дождь. Температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +6°...+11°.
В Симферополе завтра без осадков, +6°...+14°. В воскресенье +6°...+10°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя обещают на субботу дождь, температура ночью +5°, днем +11°. В воскресенье без осадков, температура до +9°.
В Краматорске в субботу ливень, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье температура до +9°, пасмурно.
В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +6°, днем +11°. В воскресенье +6°...+10°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +6°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -4°, днем +4°.
В Моршине на Львовщине в субботу бзе осадков, ночью +4°, днем +9°. В воскресенье дождь, ночью -1°, днем до +8°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +8°. В воскресенье температура днем +7°, также ожидаются осадки.
В Сваляве завтра пасмурно, +8°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха -1° …+6°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+25°... +17°
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Львов+24°... +16°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+25°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+31°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+27°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+24°... +16°