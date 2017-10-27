Погода на выходные: в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных практически по всей Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

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В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +2°, днем +8°. В воскресенье дождь, +2°...+10°.

Во Львове завтра ливень, ночью +4°, днем +7°. В воскресенье снег с дождем, 0°...+6°.

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В Луцке в субботу ночью +5°, днем +7°, дождь. В воскресенье ночью +2°, днем +7°, также ожидаются осадки.

В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+7°. В воскресенье до +9°, ливень.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +2°, днем +11°, возможен дождь В воскресенье +6°...+13°.

В Харькове в субботу дождь, температура ночью +3°, днем +8°. В воскресенье -6°...+8°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 28 октября / УНИАН

Прогноз на 29 октября / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет дождь. Температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +6°...+11°.

В Симферополе завтра без осадков, +6°...+14°. В воскресенье +6°...+10°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя обещают на субботу дождь, температура ночью +5°, днем +11°. В воскресенье без осадков, температура до +9°.

В Краматорске в субботу ливень, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье температура до +9°, пасмурно.

В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +6°, днем +11°. В воскресенье +6°...+10°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +6°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -4°, днем +4°.

В Моршине на Львовщине в субботу бзе осадков, ночью +4°, днем +9°. В воскресенье дождь, ночью -1°, днем до +8°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +8°. В воскресенье температура днем +7°, также ожидаются осадки.

В Сваляве завтра пасмурно, +8°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха -1° …+6°.

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