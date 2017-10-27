В Чили произошло землетрясение

11:24, 27 октября 2017
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В пятницу, 27 октября, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,7.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр подземных толчков располагался в 87 км на юго-запад от города  Сантьяго-де-Као. Очаг землетрясения залегал на глубине 44,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, около $2,5 миллиардов потребуется для восстановительных работ после землетрясений в Мексике.

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