В Болгарии три человека погибли из-за сильных дождей

На юго-востоке Болгарии в результате сильных дождей погибли не менее трех человек.

Последствия наводнения в Болгарии / sofiaglobe.com

Не менее трех человек погибли в Болгарии в результате наводнений, вызванных сильными дождями. Еще один человек считается пропавшим без вести, сообщает Xinhua со ссылкой на Министерство внутренних дел Болгарии.

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Тела погибших были обнаружены в селах Ливада, Равнец и Полски-Извор недалеко от города Бургас на побережье Черного моря. В спасательной операции задействованы восемь пожарных машин, автомобиль-амфибия и водолазный отряд.

Напомним, с 10 октября жертвами наводнения в Таиланде стали девять человек.