На западе Украины сегодня ожидаются сильные дожди

09:44, 27 октября 2017
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В трех областях Украины сегодня, 27 октября, пройдут сильные дожди.

На западе Украины ожидаются сильные дожди / tivasyk.info
На западе Украины ожидаются сильные дожди / tivasyk.info

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня до +11°, пройдет дождь

"27 октября днем в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях сильные дожди", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, в пятницу, 27 октября, в Украине пройдут дожди, на юге до +17°.

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