На западе Украины сегодня ожидаются сильные дожди

В трех областях Украины сегодня, 27 октября, пройдут сильные дожди.

На западе Украины ожидаются сильные дожди / tivasyk.info

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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"27 октября днем в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях сильные дожди", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, в пятницу, 27 октября, в Украине пройдут дожди, на юге до +17°.