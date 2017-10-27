В Киеве сегодня до +11°, пройдет дождь

08:30, 27 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 27 октября в столице пройдет дождь, днем до +11°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +8°. Ветер западный и юго-западный, до 4.3 м/с.

В Гидрометцентре предупреждают о сильных дождях на западе Украины 27 октября

Солнце в столице взошло в 07:39, а зайдет в 17:43.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 октября, в Украине пройдут дожди, на юге до +17°.

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