Сегодня в Украине пройдут дожди, на юге днем до +17° (карта)

08:00, 27 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 октября, в Украине пройдут дожди, на юге до +17°.

В Украине пройдут дожди / УНИАН
В Украине пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.

В северных областях Украины выпал снег (видео)

На западе Украины в пятницу пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +13°.

В северных областях ливни. Температура до +11°. В центре дожди, температура до +13°.

Прогноз на 27 октября / УНИАН
Прогноз на 27 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 октября — Параскевы Терновской, Назария. Ненастная осень — дождливая весна.

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